A la découverte de Vouvant

Commune de 900 habitants entre la Châtaigneraie et Fontenay, Vouvant peut s'enorgueillir de la proximité de la plus grande forêt de Vendée et d'un patrimoine historique millénaire. Avec son maire, Jacky Roy, nous découvrons cette petite cité de caractère aux ruelles attachantes. Une commune, qui grâce au tourisme bénéficie de services et de commerces toute l'année.