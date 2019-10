La fête de la science dans le Rhône

L’idée de cet événement est de faire découvrir la science sous un jour nouveau, en images, en débats, en actions et en émotions. La fête de la science est organisée par le ministère de la Recherche et de l’Innovation depuis 1991. Dans le Rhône, ce sont près de 300 activités gratuites, inventives, attractives et ludiques jusqu’au 13 octobre. Avec comme thématique cette année les technologies numériques, l’espace, la santé, et l’environnement.



Ce week-end le Musée des Confluences et le CNRS vous emmènent à la découverte de projets scientifiques à l’occasion d’un Village des sciences inédit. Il sera possible d'y rencontrer des scientifiques. Parmi les activités : des expériences qui permettent aux spectateurs de changer d’époque et de se plonger dans le Paris du XVIIIe, ou encore des ateliers de réalité virtuelle qui offrent la possibilité d’assister à la formation d’un nuage ou d’une éruption volcanique.

Samedi de 11h à 12h30 à la Maison du livre, de l’image et du son de Villeurbanne, vous pouvez venir assister à une conférence intitulée «Musclez votre esprit critique». Le youtubeur Thomas Durand, alias Acermendax, vous présentera la zététique, ou « l’art du doute » : un ensemble de méthodes permettant la réflexion et l’enquête critique.

Pour découvrir les autres activités proposées à la fête de la science, consultez le programme en cliquant ici.