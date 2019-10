La fête du Vin 2019 - Carcassonne; 17 & 18 octobre

Durant 2 jours, au cœur de la Bastide St Louis, venez découvrir et déguster les meilleurs vins de notre département dans une ambiance festive et conviviale !



Soutenir le monde viticole audois et faire découvrir les produits de notre terroir en y associant les métiers de bouche : la Fête du Vin, est devenue LE rendez-vous incontournable des amoureux du vin, de la gastronomie et de la Fête.



En collaboration avec la Chambre d’Agriculture de l’Aude, cette fête populaire vous invite à rencontrer et échanger directement avec les professionnels présents, en dégustant leurs vins et en se restaurant autour des spécialités culinaires régionales.



Les stands des producteurs vous attendront sur la place Carnot pour un véritable moment de partage et de fête, animé chaque soir par des bandas, groupes musicaux et DJ’s.