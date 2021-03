La messe chrismale rassemblera les prêtres autour de leur evêque

La messe chrismale aura lieu ce lundi dans la cathédrale de Coutances et ce mardi dans les cathédrales de Bayeux et de Sées. Messe pendant laquelle les prêtres renouvelleront leurs promesses sacerdotales, ce qu'ils n'avaient pas pu faire l'an dernier. On en parle avec le Père Daniel Jamelot, recteur de la cathédrale de Coutances