La MGEL offre 20 € aux étudiants en difficulté financière !

Depuis un an, la situation des étudiants est devenue : extrêmement inquiétante.

L'un des principaux problèmes : l'alimentation - base d'une bonne santé !

Certains organismes qui gravitent autour de l'univers étudiants sont très sensibles à la situation.

La MGEL vient de lancer une action en partenariat avec l'application Foodact pour permettre aux étudiants de faire des courses.

Pour en savoir plus, Gwendoline Lévêque, chargée de Promotion MGEL Champagne-Ardenne au micro de Jaoued Saoudik



