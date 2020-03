La mission de Tibériade à Liège

Après la chronique littéraire présentée par Geneviève Iweins de Siloé, Georges Goosse et Philippe Ccohinaux reçoivent les frères Joachim et Benoït-Joseph et la soeur Faustine de la fraternité de Tibériade qui viennent présenter leur mission dans la ville de Liège. L'émission se clôture avec la soupe d'oranges de Geneviève Bleus.