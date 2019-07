La pasta italienne, du soleil dans le Vieux Lille

Cela fait une vingtaine d'années que la Bottega, restaurant et épicerie fine, fait ses preuves dans le Vieux Lille avec ses produits italiens de qualité. Mais depuis 2016, l'institution s'est doté d'un laboratoire de fabrication de pâtes fraîches. Sous les regards des clients de l'épicerie de le rue de la Monnaie, des cuisinières italiennes fabriquent ravioli, spaghetti et fusilli. Elles partagent leur savoir-faire.