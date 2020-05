La Piautre lance une bière solidaire pour soutenir les artistes angevins

La Piautre lance une bière solidaire au profit des artistes locaux. La brasserie artisanale de La Ménitré va mettre en vente 10 000 bouteilles de Festiv’ale, à partir du 2 juin.

Pour chaque bouteille vendue, un euro sera reversé à des artistes angevins, privés de revenus faute de spectacles depuis mi-mars. C’est un destin logique pour cette bière, qui était destinée aux festivals locaux.

8 000 litres de bière sur les bras

Cette année, La Piautre avait brassé 8 000 litres de bière pour la saison des festivals. Ils devaient être mis en fûts pour être servis à la pression à la buvette des Z’Eclectiques, de Tempo Rives ou encore du NTP.

Avec l’annulation de tous ces festivals à cause du coronavirus, la brasserie s’est demandé ce qu’elle allait faire de toute cette bière. « Assez vite, on a pensé à faire une série spéciale en bouteilles », raconte Vincent Lelièvre, le gérant de La Piautre.

Soutenir la scène angevine

« Pour aider ceux qui étaient aussi dans la panade, à savoir le secteur culturel, on a voulu que cette série spéciale serve à soutenir, à notre mesure, les artistes de la scène angevine, avec qui on travaille depuis longtemps. »



La Festiv’ale, une bière blonde légère, 4,8°, sera en vente à partir du 2 juin dans une cinquantaine de magasins de Maine-et-Loire. « On va la proposer à tous les commerces : cavistes, Biocoop et quelques Super U, avec qui on travaille habituellement, au prix unique de 4,50 euros la bouteille. »

« Là-dessus, on leur laisse une marge, et nous, sur notre prix de vente, qu’on a un peu baissé pour qu’ils puissent dégager cette marge, on rétrocèdera un euro par bouteille à deux associations d’artistes », explique Vincent Lelièvre.

10 000 euros pour les artistes

Il s’agit du Saas (Structures-artistes associés solidaires), un collectif qui regroupe 38 compagnies du spectacle vivant en Anjou, et de l’association Paï Paï, qui vient d’ouvrir Le 122, un tiers-lieu culturel à Angers. Si elle arrive à vendre toutes ses bouteilles de Festiv’ale, La Piautre pourra leur reverser 10 000 euros.



Même si la brasserie ne fera pas de bénéfices sur cette bière, vendue à prix coûtant, cela lui aura au moins permis de ne pas la gâcher. Ces 8 000 litres représentent 30 % de sa production annuelle, qu’elle aurait dû jeter ou distiller pour en faire… de l’eau-de-vie de bière !

Ecouter le reportage :