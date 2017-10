La réalité du quotidien des jeunes professeurs des écoles aujourd'hui

Manon Pellerin et Laure Vaganay suivent actuellement une formation à l’Institut Notre Dame d’Espérance d’Angers pour devenir professeure des écoles dans l’enseignement catholique. Professeur des écoles : un métier en crise de recrutement selon les syndicats. D’après le SNUipp-FSU, il restait encore 2 000 postes non pourvus lors de cette rentrée scolaire. Alors qu’est-ce qui motive aujourd’hui les jeunes à s’engager dans cette voie ? Comment se déroulent les premiers pas dans une classe ? Laure Vaganay et Manon Pellerin ont accepté de témoigner de leurs expériences.