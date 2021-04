À la recherche de l'ancien temps dans la Villa du Temps Retrouvé de Cabourg

La Villa du Temps retrouvé de Cabourg devait ouvrir au public mi avril avant que la crise sanitaire n'en décide autrement. Mais notre journaliste Aubert Guinamard est parti pour vous à la découverte de ce lieu consacré à Marcel Proust et la Belle Époque. Le musée devrait ouvrir d'ici la mi-mai, mais en attendant, Roma Lambert notre invité et la directrice de l'établissement, nous en dit plus sur ce nouveau lieu de culture Cabourgeais.