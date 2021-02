La rénovation énergétique des bâtiments bretons

C’est un levier pour lutter contre le changement climatique et réduire nos émissions de gaz à effet de serre, la rénovation énergétique des bâtiments doit s’accélérer en Bretagne. Pour y parvenir, la Bretagne peut s’appuyer sur son réseau de 7 Alec, agences locales de l’énergie et du climat. Elles apportent leur compétence à près de 550 communes bretonnes.



Les invités de la rédaction de RCF Alpha sont André Crocq, conseiller régional délégué à la transition énergétique, et Olivier Dehaese, maire d’Acigné, également co(président de Breizh Alec, la fédération des Alec bretonnes.