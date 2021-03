La résistance anti-amazon resurgit plus d'un an après l'affaire de Mondeville

Plus d'un an après sa tentative raté de s'installer à Mondeville, Amazon revient dans les alentours de Caen. Toujours par le biais d'une société écran, toujours dans le secret. Cette fois-ci les élus locaux ne s'opposent pas à l'installation d'un entrepôt géant sur leur territoire. Alors un collectif citoyen, Stop Amazon 14 s'est organisé pour tenter de s'opposer au projet et de le porté sur la place public.