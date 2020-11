La Semaine de Mouille le Maillot - Edition du lundi 02 novembre 2020

Malgré les défaites au volley-ball des filles du SRVVB et du Fréjus Var Volley-ball, il faut rester positif car on a vu de belles chosses.

Une page rugby avec la victoire du XV de France contre l'Irlande et l'interview d'Henri Mondino, vice président en charge à la territorialité à la FFR, qui nous parle du rugby amateur face à la crise.