La SNCF aménage un nouveau parking en gare de Langon

Une convention pour rénover le parking de la gare de Langon a été signée mercredi 29 mai entre la SNCF gares&connexions, la Région Nouvelle Aquitaine et la Communauté de Commune du sud Gironde.

Un contrat qui va permettre d’aménager deux terrains vague à côté de la gare où de nombreuses personnes stationnent leur véhicule, comme l'explique Jean François Thomas, directeur du développement SNCF gares&connexions en Nouvelle Aquitaine

L’aménagement de ce parking sera réalisé cet été, pour un budget de 426 000 euros, réparti entre la SNCF, la Région, la Communauté de Communes et le FEDER, fonds européen. Cela va permettre de créer 200 places de parking, mais aussi 7 emplacements réservés au co voiturage et 4 à la mobilité réduite.

Le nombre de places aménagées correspond à peu près à sa capacité actuelle, et s’il est nécessaire de sécuriser les lieux, la problématique du parking demeure.

Il faut savoir que 2500 personnes empruntent le TER entre Bordeaux et Langon chaque jour, 650 000 par an. Le nombre de stationnement est aujourd’hui insuffisant, comme dans de nombreuses gares de Gironde. Le Conseil Département avec la Communauté de Communes ont réalisé une étude sur les mobilités en langonnais, ce qui devrait permettre d’explorer prochainement des solutions à la problématique du déplacement.

Jean Luc Gleyze, président du Conseil Départemental de Gironde :

Autre proposition qui émane de cette étude sur les mobilités : aménager une voie dédiée au co voiturage sur l’autoroute entre langon et Bordeaux, mais la partie n'est pas encore gagnée, il faut pour cela obtenir l’accord du concessionnaire autoroutier.