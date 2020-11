La tête et le Coeur avec André Wénin, Adrien Candiard et Thomas d'Ansembourg

L'exégète André Wénin nous présente les chapitres 37 à 50 du livre de la Genèse: l'histoire de Joseph et de ses frère. Vient ensuite le frère Adrien Candiard qui nous présente son livre: Comprendre l'Islam ou pourquoi on n'y comprend rien. Et l'émission se conclut avec Thomas d'Ansembourg qui nous apprend à dialoguer avec nos émotions.