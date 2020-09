Label « Cité éducative » : Tous unis pour l'avenir de la jeunesse de Monplaisir

En septembre 2019, la nouvelle était annoncée, la ville d’Angers faisait partie des 80 villes en France a décroché le label « cité éducative ». C’est le quartier de Monplaisir qui en bénéficiera. La cité éducative n’est pas un nouveau bâtiment mais plutôt une nouvelle manière de travailler, tous les acteurs de l’éducation ensemble, pour renforcer l’accompagnement des enfants et les aider à emprunter le chemin vers l’avenir qu’ils souhaitent. Un an après et à la veille d’un temps fort de présentation qui débitera lundi 28 septembre, nous en parlons avec nos invités ce soir sur RCF Anjou.