A Langres, la Compagnie des Hallebardiers

Créée depuis plus de trente ans, la Compagnie des Hallebardiers a pour vocation la valorisation du patrimoine par le biais du spectacle vivant. Son histoire est étroitement liée à la ville de Langres.

Et cette année la compagnie propose l'estival tous les jeudis, vendredis et samedis, sous le thème de la révolution Française jusqu'au 24 août, dans la cour du collège Diderot à Langres, trois parcours-spectacles sont joués en simultané chaque soir de représentation.

Pour nous en parler, Nathan Rousselle, chargé des réservations, et Pascal Pichon, président de la compagnie.