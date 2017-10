L'apprentissage : la voix royale en Suisse !

En Suisse, les deux tiers des jeunes entrent en apprentissage et le taux de chômage s'élève à 5%. Et selon les spécialistes de l'apprentissage suisse, cela a forcément un lien. Tout en sachant qu'un jeune qui commence en apprentissage à 15 ans pourra facilement changer d'avis trois ans plus tard et recommencer un cursus universitaire.



UN AVANTAGE POUR LES ENTREPRISES

Culturellement prédisposées à former des jeunes, les entreprises suisses y trouvent un intérêt financier. Les apprentis sont payés 300 euros par mois environ, en échange d'une formation de qualité.



UN MODELE DIFFICILE A ADAPTER A LA FRANCE

La bonne image de l'apprentissage est le reflet de bons ingrédients du système suisse : une bonne image sociale de l'apprentissage, des passerelles entre les filières, le rôle central joué par les entreprises. Des ingrédients loin d'être réunis en France.