Le 18-19 en région • jeudi 23 janvier

- Le reportage-feuilleton : Le restaurant 'Un ptit truc en plus' et ses salariés porteurs de handicap

- La chronique Environnement : la marche à pied

- Le grand invité : Olivier Claudon et le livre 'Et la ville sera vide'

- Trois questions à : Michel Corriaux et les assises territoriales de la sécurité intérieure