Le 18-19 en région • jeudi 7 novembre

- Le reportage-feuilleton : La bibliothèque protestante et son fond historique unique !

- La chronique environnement : agribashing et Politique agricole commune

- Le grand invité : Martin Henry et le dispositif Territoire Zéro Chômeur longue durée

- Le 3 questions à : Lyne Rousseau et le salon du livre d'histoire de Verdun