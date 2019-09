Le 18-19 en région • lundi 16 septembre

Le 18-19 en région, présenté par Bénédicte Bossard.



Au sommaire de ce numéro :



- Le reportage-feuilleton : la foire européenne de Strasbourg

- La chronique actus : retour sur l'évènement du 'livre sur la place' de Nancy

- Le grand invité : la Saison de la Création avec Martin Kopp, théologien et président de la Commission « Ecologie et justice climatique » de la Fédération protestante de France

- Le 3 questions à : Inauguration d'un habitat intergénérationnel à Toul par habitat et Humanisme Lorraine