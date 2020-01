Le 18-19 en région • mardi 21 janvier

Le 18-19 en région, présenté par Bénédicte Bossard



Au sommaire de ce numéro :



- Le reportage-feuilleton : Le restaurant 'Un ptit truc en plus' et ses salariés porteurs de handicap

- La chronique sciences : des différences de taille entre cerveaux féminins et masculins

- Le grand invité : la semaine de prière pour l'unité des chrétiens avec le président de la commission oecuménique de l'UEPAL, le pasteur Jehan-Claude Hutchen

- Trois questions à : Elise Caremiaux, directrice de la mission locale du pays messin