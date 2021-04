Le 18/19 : Alain Nicolas archéologue et anthropologue...

Au sommaire de l'émission de ce soir :



- Regard sur l'actualité : L'église de Saint Pierre d'Arene à Nice accueille des artistes pour donner du relief à la liturgie et les soutenir pendant cette période de disestte de concerts avec le Père Gilles Fiorini



- L'une des plus grandes zones commerciales d'Europe est fermée depuis le mois dernier, comment Plan de campagne traverse cette crise inédite on en parle avec son dirigeant Robert Abela



- L'invité du jour : Alain Nicolas archéologue et antrhopologue, fondateur du musée d'histoire de Marseille à propos des fouilles réalisées à la porte d'Aix à Marseille (Nina Pavan)



- Journal en région avec Yves Pulici