Le 18/19 : Anne Chareton

Au sommaire de l'émission de ce soir :



- Regard sur l'actualité : C'est un fléau qui ravage la région PACA, qui est la deuxième région la plus touchée de France par les punaises de lit, selon le Ministère de la Santé, avec 70000 consultations par an chez le médecin. Une entreprise toulonnaise cherche des punaises pour les éradiquer : Eco Flair. Les chiens sont à Marseille pour l'entrainement. Explication de Stévelan Chaizy Gostovitch



- Dernier volet de notre reportage de la semaine, on fait un bon dans les années 1900. On retrouve Thibault Sarrazin et les élèves de CE2 de l'école Reynier de Six Fours les plages au Musée de l'école publique d'Ollioules pour la suite de la leçon d'écriture avec plume, encre et buvard.



- L'invité du jour : Avortement jusqu'à la fin de la grossesse, mélange de cellules humaines et animales, gestion pour autrui : le projet de loi de bioéthique étudié au Sénat pose des questions lourdes. Pour tirer la sonnette d'alarme, le collectif Marchons Enfants PACA organise une manifestation ce samedi 30 janvier, Amaury Guillem en parle avec son invité Anne Chareton.



- Journal en région avec Audrey Souriau