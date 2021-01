Le 18/19 : Aurélien Rateau co directeur de Gap Sciences Animation 05

Au sommaire de l'émission de ce soir :



- Regard sur l'actu : La 68ème journée mondiale des malades de la lèpre qui aura lieu les 29, 30 et 31 janvier avec Sylviane Gaultier, membre bénévole de la fondation Raoul Follereau dans la région sud Paca



- Cette grâce à Thibault Sarrazin, on fait un bon dans le passé. Direction les années 1900 grâce au Musée de l'école publique d'Ollioules. Et aujourd'hui les élèves de CE2 de l'école Reynier de Six Fours les Plages vont s'essayer aux plumes, à l'encre et au buvard.



- L'invité du jour: Dans le cadre de son cycle "le savoir contagieux, il était une fois les épidemies...." l'association Gap Sciences Animation 05 vous propose de suivre 3 conférences en visio, ce samedi 30 janvier. Pour vous présenter ces conférences, Christine Houlé reçoit le Co Directeur de l'association Aurélien Rateau



- Journal en Région avec Audrey Souriau