Le 18/19 : Bruno Pascal, du Chateau d'Arnajon qui propose le festival côté cour

- Regard sur l'actualité : La communauté de l'Emmanuel vous propose de vivre un Paray proche de chez vous et organise une session "Paray autrement" sur le thème "Deconfinons la joie !" du 8 au 11 juillet à la Castille dans le Var. Pour en parler Audrey Souirau vous recevez Béatrice Flottard, responsable de la session.



- Pas à Pas le feuilleton de la semaine. Thibault Sarrazin nous emmène à la decouverte du fort Brégançon, à Bormes les Mimosas. La résidence d'été des présidents à rouvert ses portes mi juiin. Aujourd'hui accueil et début de la visite avec Céline qui va nous servir de guide tout au long de cette semaine.



- Ce soir dans le 18/19 direction de Pays d'Aix avec Françoise Youx qui reçoit Bruno Pascal membre de la famille propriétaire du Château d'Arnajon nous présente le domaine. Et nous présente le festival côté cour avec le travail en résidence et les concerts de clôture.



- Journal en région avec Audrey Souriau