Le 18/19 : Catherine François et Vincent Gérard des Jardins d'Arcady

Au sommaire de l'émission de ce soir :



- Regard sur l'actualité avec Patrick Knipiler qui reçoit le Père Pascal Molemb Emok du diocèse d'Avignon



- Titulaire du label national "Ville et Métiers d'Art" depuis 1998, la ville d'Ollioules accueille une trentaine d'artisans qui valorisent le patrimoine culturel et le savoir faire provençal. Nous partons à leur rencontre cette semaine avec Thibault Sarrazin que nous avions quitté hier chez Catherine Barthélémy, maître luthier



- D'ici 2050, un habitant sur trois de la région sud Paca aura 65 ans ou plus. Les senios seront 1,6 millions. L'enjeu du logement pour les seniors dans la région est donc essentiel et des solutions existent. Vous en parlez avec vos invités Amaury Guillem, Catherine François et Vincent Gérard.



- Journal en Région avec Audrey Souriau



- Le coup de coeur du 18/19 : La fondation CMA-cgm lance un incubateur pour porter des projets à fort impact social et promouvoir l'éducation pour tous. Explications de Marion Dupuy, responsable de la fondation au micro de Nina Pavan.