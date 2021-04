Le 18/19 : Christine Leuthy Molina directrice régionale de Citéo

Au sommaire de l'émission de ce soir :



- Regard sur l'actualité : C'est un couple peu commun.... Karine Joly et Greg Crozier sont azuréens et champions du monde de chute libre ! Ils rentrent de compétitions à l'étranger et nous font découvrir leur sport et passion commune au micro de Stevelan Chaizy Gostovitch



- L'invité du jour Christine Leuthy Molina directrice régionale de Citéo avec Teddy Folenfant



- Journal en région par Yves Pulici



- Le coup de coeur de Chantal Christin.