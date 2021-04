Le 18/19 : Chrystelle Canals et Milouchka de la compagnie l'Eclair

Au sommaire de l'émission de ce soir :



- Regard sur l'actualité : Repas à 1 €, aide à l'acquisition d'ordinateurs, mise en place de chèques pour bénéficier d'un accompagnement psychologique, depuis le début de la crise sanitaire, les dispositifs d'aide se multiplient pour les étudants. On en parle avec votre invité Thibault Sarrazin : Philippe Dulbecco, recteur délégué pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation de la région académique Paca.



- Suite de notre feuilleton de la semaine avec Isabelle Bono à La Ciotat.



- Nos invitées du jour : Chrystelle Canals et Milouchka de la compagnie l'Eclair pour leur pièce de théâtre "Les mots bleus".



- Journal en région avec Thibault Sarrazin