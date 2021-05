Le 18/19 : David Milliat présentateur du Jour du Seigneur

Au sommaire de l'émission de ce jour :



- Regard sur l'actualité (1) Le mois de juin approche, et avec lui, les moustiques. Au micro de Samuel Azemard, Karine Hadji, chargée des risques sanitaires à la direction santé publique et environnmentales de l'ARS PACA explique la nécessité d'un dispositif de lutte dans la région.



- Regard sur l'actualité (2) Offrir des droits aux animaux, à la nature... Voici l'un des objectifs de la charte du droit du vivant qui vient d'être dévoilée par l'ONU ce mercredi parmi ceux qui l'ont proclamé Cédric Riot, enseignant chercheur à l'université de Toulon



- L'invité du jour : L'émission Le jour du Seigneur sera à Marseille le 13 juin, avec une messe en direct de Notre Dame de la Garde. Et c'est son présentateur David Milliat qui est votre invité ce soir Amaury Guillem.



- Journal en région avec Audrey Souriau



- Le coup de coeur avec Anne David