Le 18/19 du mercredi 18 janvier 2020

Au sommaire de l'émission de ce jour :



- Regard sur l'actualité avec Olivier Pavie, consultant, formateur, auteur et journaliste dans le numérique à propos des grands projets, chantiers et solutions numérique pour la nouvelle année.



- L'invité du jour Bernard Astruc, agro bio socio écologiste évoque la question du glyphosate et de l'agrobiologie.



- Journal en région Provence avec Audrey Souriau