Le 18/19 en Chambre de commerce et d'industrie de Nice

A sommaire de l'émission de ce soir :



- Regard sur l'actualité avec Julien Dézécot du magazine Sans Transition au micro de Marie Olivares



- Pas à Pas à la Chapelle de Notre Dame de la Salette à Tourves (4)



- Nos invitées : Magali Giraud Roméro, Flora Desbrosses et Joséphine Boulinguez sont les invitées de Stévelan Chaizy Gostovitch depuis la chambre de commerce et d'industrie de Nice pour parler entrepreneuriat. trois femmes qui rencontrent des jeunes niçois en formation STMG pour permettre aux jeunes filles d'avoir des choix d'orientations moins stéréotypés et plus ambitieux. Et à l'ensemble d'entre eux de développer l'esprit et l'envie d'entreprendre leur vie professionnelle



- Journal en Région avec Audrey Souriau



- Météo avec Marie (stage de 3ème)