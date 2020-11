Le 18/19 en Provence du jeudi 12 novembre 2020

Au sommaire de l'émission du jour

- Regard sur l'actualité avec Stévelan Chaizy Gostovitch : Le marathon 2020 des Alpes-Maritimes Nice-Cannes, prend un nouveau visage. A cause de l'épidémie de Covid-19, l'événement a lieu à distance et sur internet, depuis le 3 et jusqu'au 30 novembre. Un marathon solidaire : les bénéfices seront reversés aux sinistrés de la tempête Alex. On en parle avec Pascal Thiriot, président de l'épreuve sportive.

- Pas à Pas à la Savonnerie du Midi avec Sophie Lecomte (3ème partie)

- L'invité du jour : Philippe Aragnio directeur du Théâtre “La Passerelle” scène national de Gap et Alpes du Sud nous parle de la situation de la culture dans cette période du Covid et des futures projets au micro de Christine Houle de RCF 05

- Le journal en région avec Audrey Souriau