Le 18/19 en Provence du jeudi 19 décembre 2019

Tous les jours de la semaine à 18h10

Le 18/19 en Provence : votre journal du soir grâce auquel vous vous tiendrez informés des derniers regards sur l'actualité, du feuilleton reportage de la semaine, ainsi que des idées de sorties et coups de coeur du moment ! Un rendez-vous à ne pas manquer, et un invité à découvrir chaque jour!