Le 18/19 en Provence du jeudi 30 janvier 2020

Au sommaire de l'émission de ce soir



- Regard sur l'actualité avec Olivier Pavie, consultant, formateur, auteur et journaliste dans le numérique à propos du CES consumer electronics shows à Las Vegas



- Les invitées du jour : Béatrice Bertrand vice présidente et Karine Lacôme directrice de Cultures du coeur à propos des rencontres nationales de ce vendredi 31 janvier à la Friche de la Belle de Mai à Marseille sur le thème : Culture et travail social : quelles pratiques pour quels objectfis ?



- Journal en région avec Audrey Souriaux



- Le Coup de coeur avec Chantal Christin.