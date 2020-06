Le 18/19 en Provence du mardi 08 juin 2020

Au sommaire de l'émission de ce soir :



- Regard sur l'actualité avec Maître Jean Louis Bernardi avocat au barreau de Draguignan et responsable des cabinets SCP Bernardi à Saint Raphaël et Draguignan à propos des droits des assurances et de la perte d'exploitation.



- L'invité du jour Amélie Duval, metteur en scène, actrice et formatrice en entreprise dans la région marseillais nous livre aujourd'hui ses craintes et ses espoirs pour son métier dans le monde d'après.



- Journal de en Région avec Yves Pulici