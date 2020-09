Le 18/19 en Provence du mardi 22 septembre

Nous parlerons de la journée mondiale du migrant et du réfugié, elle a lieu dimanche 27 septembre 2020.

Nous poursuivons notre petite promenade dans le Luberon avec Rémi Liogier qui nous emmène dans le village de Lourmarin.

Le Père Gabriel Picard curé de Carpentras nous donnera son regard sur les maires écolos qui veulent supprimer le tour de France et les sapins de noël.

Sans oublier le journal régional et le coup de coeur culture de Chantal Christin.