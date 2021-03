le 18/19 en Région : Hommage au Père Pierre Fournier

Au sommaire de l'émission de ce soir :



- Retour vers le Covid un an déjà aujourd'hui "La culture" avec Isabelle Bono



- L'invité du jour le Père Marius Chevallier qui nous parle du Père Pierre Fournier, prêtre du diocèse de Gap et Embrun et ancien enseignant au séminaire d'Avignon.



- Journal en région avec Audrey Souriau