Le 18/19 : François Debelle de l'association Plateforme Jonas

Au sommaire de l'émission de ce soir :



- Regard sur l'actualité : Richard Martin directeur du Théâtre International le Toursky à Marseille à propos de la journée mondiale du Théâtre et de la crise sanitaire.



- (r) Le Père Thomas Poussie, prêtre du diocèse d'Aix et Arles auteur du "Secret de confession" aux Editions Salvator.



- L'association Jonas membre de l'association et diacre pour le diacre du Diocèse de Marseille qui nous présente la platerforme Jonas.