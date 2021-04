Le 18/19 : Guillaume Brodard pour la plateforme Pichotdrive.fr

Au sommaire de l'émission de ce soir :



- Regard sur l'actualité avec Stevelan Chaizy Gostovitch qui reçoit Patrick Allemand conseiller municipal et métropolitain et tête d'affiche du mouvement Nice au Coeur se bat pour ne pas voir le Théâtre de Nice et le palais des événements Acropolis mangés par les pelles de chantier.



- Pas à Pas à La Ciotat suite de l'entretien avec Gilles Tardieux Lumière pour parler du cinéma l'Eden (avec Isabelle Bono)



- L'invité du jour : Guillaume Brodard qui nous présente le lancement de la première plateforme de drive écolocal du Vaucluse : Pichotdrive ouverture début printemps 2021 à Morieres les Avignons (Maryse Chauvaux)



- Le journal en région avec Audrey Souriau



- Le coup de coeur du 18/19 avec Chantal Christin.