Le 18/19 : Jean Marc Bonifay président de l'association Autisme Paca

Au sommaire de l'émission de ce soir :



- Regard sur l'actualité : Elle est destinée aux victimes de pédophilie dans le diocèse de Fréjus Toulon. La cellule d'écoute de l'église est relancée.

Yves Pulici vous recevez Magali Menut la coordinatrice de la cellule depuis 10 jours



- Pas à Pas : Rémi Liogier nous propose de nous promener dans Aix en Provence mais avant direction Gardanne avec l'écomusée de la forêt.



- Comment mettre un terme à la confusion antre l'autisme, le TDAH ou les troubles Dys et les signes de maltraitance ? Début avril, la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées a annoncé différenctes mesures pour cela. On en parle avec votre invité Thibault Sarrazin, Jean Marc Bonifay le président de l'association Autisme Paca et du comité d'orientation stratégique centre ressources de l'autisme en Provence Alpes Côte d'Azur.



- Journal en région avec Yves Pulici.