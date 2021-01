le 18/19 Jean Philippe et Marie Agnès Rigaud de la mission de la mer

Au sommaire de l'émission de ce soir :



- Regard sur l'actualité : Alors que les cinémas, théâtres et autres lieux de culture sont fermés depuis presque 3 mois (30 octobre) on s'interroge dans le regard sur l'actualité sur les solutions pour permettre au spectacle vivant de sortir de la crise. Le producteur et metteur en scène niçois Gil Marsalla nous donne ses solutions au téléphone de Thibault Sarrazin



- Pas à Pas : Dans le reportage de cette semaine, on fait un bond dans le passé. Direction les années 1900. L'école, c'était comment à cette époque ? C'est ce que l'on vous propose de découvrir avec ce reportage au Musée de l'école publique d'Ollioules. Thibault Sarrazin l'a visité en avril 2019 ave une classe de CE2 de l'école Reynier de Six Fours les Plages.



- L'invité du jour : Ce soir nous allons parler de la mer et des marins qui sont bloqués sur leurs bateaux à cause de la crise sanitaire, Jean Philippe et Marie Agnès Rigaud, responsables de la mission de la mer à Marseille sont vos invités Amaury Guillem.



- Journal en région avec Audrey Souriau.