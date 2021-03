Le 18/19 : La boutique fraternelle du Secours Catholique à Menton

Au programme de votre émission :



- Regard sur l'actualité avec Patrick Knipiler qui reçoit le Père Gabriel Picard curé de Carpentras qui nous parle de la vie spirituelle pour Pâques.



- Regard sur l'actualité avec Stevelan Chaizy Gostovitch qui reçoit Monseigneur Marceau l'évèque de Nice pour nous parler de la Semaine Sainte dans le diocèse de Nice.



- L'invité du jour : Le Pasteur Gilbert Leonian membre de l'association Espoir pour l'Arménie qui a fait partir un conteneur à destination de l'Arménie pour soutenir la population expulsée du Haut Karabagh.



- L'invité du jour : La boutique fraternelle du Secours Catholique de Menton a emmenagé au centre ville dans de nouveaux locaux plus spacieux, au 14 rue de la République on en parle avec Christina Rigolli animatrice pour le secteur de Menton et Nicole Agay, référencte bénévole au micro de Stevelan Chaizy Gostovitch



- Le coup de coeur de la semaine avec Chantal Christin.