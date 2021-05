Le 18/19 : Laurent Savary président de l'association "Au pays de Léonie"

Au sommaire de l'émission de ce soir :



- Regard sur l'actualité : Nouveau site et horaires adaptés au couvre feu. Voila deux changements pour le festival des Nuits Carrées à Antibes. Cette année rendez vous au pied des remparts du 25 juin au 27 juin. On en parle avec Stévelan Chaizy Gostovitch et son invité



- L'invité du jour : Yves Sespedes reçoit Laurent Savary président de l'association "Au pays de Léonie" qui a pour mission de sensibilser les gens aux cancer pédiatrique.



- Journal en région avec Yves Sespedes



- Le coup de coeur avec Chantal Christin