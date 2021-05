Le 18/19 : Le parc solaire de la Verdière dans le Var

Au sommaire de l'émission de ce soir :



- Regard sur l'actualité avec Patrick Knipiler qui reçoit le Père Pascal Molemb Emock qui nous parle de la violence



- Regard sur l'actualité (bis) : Le projet filière vrac en région sud est officiellement lancé, en partenariat avec la région, l'association réseau vrac s'implante sur notre territoire pour développer la pratique de la vente en vrac et la formation des professionnels à cette pratique moins néfaste pour l'envirronement. Entretien avec la directrice générale de réseau vrac, Célia Rennesson (Mathis Tropini)



- Les invités du jour : On se rend ce soir sur le parc solaire de la Verdière dans le Var. Il joue la carte de la multifonctionnalité avec un projet innovant de transhumance des abeilles, intitulé Happy Solaire et il est aussi l'un des premiers sites à avoir mis en place un projet de pastoralisme ovin. Vous nous en parler Audrey Souriau avec vos invités Nathalie Chaudon de France nature environnement Paca et Romain Verron, responsable développement Engie Green



- Journal en région avec Audrey Souriau



- Le coup de coeur du jour avec François Youx qui reçoit Gauthier Herrmann, violoncelliste, après une marche à pieds de 900 kms reliant Paris à Aix en Provence, organise un concert le 29 mai à Aix à la Chapelle du Sacré Coeur.