Le 18/19 : Les 100 ans de la radio avec Dominique Bonmati et Olivier Bourgier

- Regard sur l'actualité : Aujourd'hui c'est la journée monidale sans tabac. Le tabac à l'origine de 75 000 décès chaque année en France. On en parle avec votre invité Audrey Souriau



- Les invités du jour : Dominique Bonmati présidente du Comité territorial de l'Audiovisuel de Marseille et Olivier Bourgier secrétaire générale pour nous parler des 100 ans de la radio et des 40 ans de la Fm.



- Journal en région avec Audrey Souriau