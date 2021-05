Le 18/19 : Les assises régionales des entrepreneurs et dirigeants chrétiens

Au sommaire de l'émission de ce soir :



- Regard sur l'actualité avec le Père Gabriel Picard pour sa réaction sur l'actualité (Patrick Knipiler)



- L'invité du jour : Les assises régionales des entrepreneurs et dirigeants chrétiens auront lieu le vendredi 28 mai prochain à Sanary sur Mer avec Jean Damien Lagarde, président du groupe varois à Toulon et Noémie Wiidward, pasteur et conseiller spirituel (Agnès Lucque)



- Journal en région avec Audrey Souriau