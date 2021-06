Le 18/19 : Les Entrepreneurs, dirigeants chrétiens d'Aix en Provence

Au sommaire de l'émission de ce soir :



- Regard sur l'actualité : Avec l'année que nous venons de passer, nos liens familiaux ont été mis à mal. Et avec l'été qui approche, on va sans doute pouvoir partir en vacances en famille ! Alors pour cela, l'Office de Tourisme Durance Lubéron Verdon a décidé de placer l'année 2021 sous le signe de la famille, avec des propositions de séjours, de balades, conçues pour les familles. Et en avant-remière, on vous les fait découvrir sur RCF avec Marine Samzun, qui est partie sur les routes des Alpes de Haute Provence pour nous faire découvrir les pépites qu'on pourra visiter cet été. Reportage : Marine Samzun



- L'invité du jour : Dans toute la région, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens se réunissent en équipe une fois par mois. Au début de l'année, une nouvelle équipe avait été créée à Vitrolles. Et aux commandes de cette nouvelle équipe, il y avait Géraud Parjadis, décédé le 23 mai dernier de façon accidentelle avec son fils Léopold. Pour rendre hommage à son engagement, Amaury Guillem, vous recevez ce soir trois membres des EDS d'Aix et Vitrolles, des entrepreneus, des dirigeants, qui se retrouvent pour échanger, pour prier ensemble, pour prier les uns pour les autes



- le journal en région avec Valentina Mustafa



- Le coup de coeur du 18/19 avec Chantal Christin