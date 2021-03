Le 18/19 : Liqaa et Maêlle pour le Concert Ganthalia à Saint Victor 27 mars

Au sommaire de l'émission de ce soir :



- Regard sur l'actualité : Le diocèse de Nice cherche à toucher un nouveau public sur les réseaux sociaux. Et il le fait en occupant le réseau social Instagram. Un réseau qui communique principalement par la photographie. on en parle avec Stévelan Chaizy Gostovitch



- Pas à Pas le feuilleton de la semaine avec Isabelle Bono aujoud'hui Vidauban.



- Les invitées du soir : Liqaa et Maêlle, en cette période de Carême la musicologue irakienne Liqaa nous invite à entrer dans un Ganthalia (jardin en araméen) ou résonnent chants araméens, arabes, byzantins, soufis et juifs. Sa voix tendre et virtuose y explore la richesse et la profondeur de la tradition hymnologique des chrétiens d'orient. Liqaa sera accompagnée par Maëlle Vallet et de son Kanoun.



- Journal en région avec Audrey Souriau