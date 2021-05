Le 18/19 : Ludivine Ferrer qui nous parle de la "Charge mentale"

Au sommaire de l'émission de ce soir :



- Regard sur l'actualité : Cabaret Jazz à la Villa Gaby. C'est dans le cadre du Marseille Jazz des Cinq continents. Les places sont limitées à cause du protocole sanitaire, il va falloir faire vite pour découvrir les artistes locaux dans un cadre magnifique. Stévelan Chaizy Gostovitch, vous êtes avec le directeur de la Villa Gaby et celui du Festival.



- Pas à Pas le feuilleton de la semmaine à Bandol, sur l'île de Bendor, propriété de Paul Ricard, qui avant d'être l'homme d'affaires que nous connaissons était un féru d'art.



- L'invité du jour : Depuis quelques années est apparu dans les médias le concept de "charge mentale" avec cette idée d'avoir l'esprit sans cesse occupé pour assurer le bon fonctionnement du quotidien. Et nous sommes un peu tous concernés par cette question Sophie Lecomte, on en parle avec Ludivine Ferrer



- Journal en région par Audrey Souriau